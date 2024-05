«Basta con le bugie. Caruso sta provvedendo a riqualificare Cosenza e a risanare il debito ereditato»

la posizione

COSENZA «È davvero stucchevole quanto parossistica la polemica della opposizione di centrodestra sui debiti notificati dall’ Agenzia delle Entrate al Comune di Cosenza». E’ quanto afferma l’Amministrazione comunale che prosegue: «Invece di arrossire dalla vergogna tentano di alzare polveroni e creare confusione su una vicenda che non ha alcun bisogno di chiarimenti. È vero che i debiti per diritti SIAE ammontano solo a 60000,00 Euro ma è pur vero che la cartella esattoriale notificata a palazzo dei Bruzi ammonta a ben 3.013.853,29 Euro. I consiglieri comunali di centrodestra dovrebbero arrossire se non altro perché la contrazione dell’ ammontare di questi debiti, che rispondono a voci e soggetti creditori diversi, risale esattamente al decennio in cui hanno governato la città Mario Occhiuto e il centrodestra. Tutto ciò è bene precisarlo, non tanto perché bisogna lamentare la eredità della pesante crisi e del dissesto finanziario ma solo per fare chiarezza difronte al maldestro tentativo del centrodestra di distorcere la realtà dei fatti. Si vorrebbe addirittura occultare il debito che esiste e che va riconosciuto. Onde evitare equivoci e per smentire le bugie del centrodestra si allega al presente testo copia della parte della cartella esattoriale riportante il debito. Per quanto ci riguarda è questo il modo per porre fine a polemiche pretestuose e strumentali e al tempo stesso per non distrarre l’attenzione della città rispetto alla laboriosa azione di risanamento della finanza comunale ma anche di contestuale riqualificazione urbana che sta portando avanti con efficacia e determinazione la Giunta guidata dall’ avvocato Franz Caruso».