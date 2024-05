“La differenziata non va mai in vacanza”, riparte la campagna Legambiente-Conai

tutela dell’ambiente

RICADI Ripartono anche quest’anno gli incontri di Legambiente Calabria e Conai dal titolo “La differenziata non va mai in vacanza” per parlare di rifiuti come risorsa per i territori. Si parlerà di raccolta differenziata, riciclo, strumenti ed incentivi a disposizione dei comuni per una corretta gestione del ciclo dei rifiuti. Il 7 maggio dalle ore 16:30, sarà la Green Station, in via della Stazione, a Santa Domenica di Ricadi ad accogliere l’iniziativa a cui parteciperà il sindaco di Ricadi, Nicola Antonio Tripodiche porterà un saluto insieme al presidente del Circolo Legambiente Ricadi, Franco Saragò. Ad introdurre i lavori, la presidente di Legambiente Calabria, Anna Parretta (nella foto). All’incontro, moderato da Emilio Bianco, coordinatore Ecoforum regionali di Legambiente, prenderanno parte Fabio Costarella, vicedirettore generale Conai; Bruno Gualtieri, commissario straordinario dell’Autorità rifiuti e risorse idriche Calabria; Maria Limardo, sindaco di Vibo Valentia; Sergio Capelli, co-founder Impactellers; Nicolantonio Cutuli, dirigente scolastico IIS “P. Galluppi” di Tropea; Maria Gramendola, dirigente scolastico IIS ITG-ITI di Vibo Valentia ed i sindaci della provincia di Vibo Valentia. Le conclusioni sono affidate a Laura Brambilla, responsabile nazionale di “Comuni Ricicloni” di Legambiente. La mattina seguente, l’8 maggio alle ore 11, all’IIS “p. Galluppi”, Viale Coniugi Crigna snc, Tropea, si terrà lo spettacolo di Francesco Ruscito della Compagnia Teatrale “Richi e i suoi amici”.

