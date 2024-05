Crotone, Zauli: «Zero alibi, contro il Picerno dobbiamo vincere»

calcio serie c

CROTONE Il Crotone non ha alternative. Domani, nello scontro diretto dei playoff di serie C, dovrà battere in trasferta il Picerno per accedere al turno successivo. Un compito tutt’altro che semplice ma non impossibile. Oggi Lamberto Zauli in conferenza stampa ha presentato così la gara. «Abbiamo avuto il tempo per preparare questa partita e recuperare diversi giocatori – ha detto l’allenatore pitagorico –, quindi zero alibi. Scenderemo in campo consapevoli del fatto che abbiamo un solo modo per uscire gioiosi da quel campo e quindi cercheremo di essere subito aggressivi per togliere sicurezze all’avversario e fargli capire che siamo lì per vincere. Noi siamo i primi che dobbiamo crederci. Ho visto una squadra determinata, martedì può continuare o terminare la nostra avventura come gruppo. La pressione c’è ma siamo molto determinati nel voler dimostrare che il nostro girone di ritorno è stato solo un incidente. Questi playoff ci danno la possibilità non dico di azzerare quanto fatto, ma di ricominciare un nuovo percorso lungo e difficile. Affrontiamo una squadra tecnica e ben allenata. Non sarà facile ma vogliamo vincere».(redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato