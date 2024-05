«È imperativo restituire alla parte migliore della società il ruolo da protagonista del futuro»

il messaggio

COSENZA «Come sottolineava Stefano Rodotà: “Una generazione non ha il potere di assoggettare alle proprie leggi le generazioni future”. Questa dovrebbe essere una consapevolezza storica e granitica, ma troppo spesso, si utilizza la violenza per reprimere con sempre maggiore fermezza qualsiasi forma di dissenso e protesta, negando alle nostre figlie e ai nostri figli la possibilità di costruire un futuro migliore. In un contesto in cui le richieste di pace vengono respinte e coloro che cercano di evidenziare le criticità delle politiche di guerra influenzate dalle lobby delle armi vengono dipinti come pericolosi terroristi, emerge un grave squilibrio tra le promesse democratiche e la realtà dell’azione governativa. La repressione dura delle proteste studentesche, minano il diritto costituzionale di riunione, manifestazione e libera espressione. La crescente ondata di violenza contro ogni forma di dissenso rappresenta una minaccia per i valori fondamentali di libertà, uguaglianza e diritti umani. Applicare i principi fondamentali dello Stato di diritto, sanzionando senza ambiguità chi li viola, salvaguardando le diversità culturali, garantendo il diritto alla sicurezza, assicurando una prosperità condivisa, mettendo adeguate risorse finanziarie al servizio delle persone, riducendo le diseguaglianze e gettando le basi di un welfare europeo, accogliendo chi ha subito l’estremo affronto del disprezzo della propria dignità di persona, perseguendo gli obiettivi di uno sviluppo sostenibile. È imperativo invertire questa pericolosa tendenza e restituire alla parte migliore della nostra società il ruolo da protagonista del futuro che spetta di diritto. Mi impegno sin da subito perché la voce di chi non ha voce sia anche la mia. La parte più dinamica e promettente della popolazione ha il diritto di essere ascoltata e di avere un ruolo attivo nel difficile compito di guidare un futuro sempre più incerto e nero». Lo afferma Maria Pia Funaro, candidata alle elezioni europee Lista Avs Circoscrizione Sud.

