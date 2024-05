Viola il divieto di avvicinamento all’anziana madre, ai domiciliari con braccialetto elettronico

il provvedimento

PETILIA POLICASTRO I carabinieri di Petilia Policastro hanno dato esecuzione ad una ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, emessa dal gip di Crotone, su richiesta della Procura, nei confronti di un 41enne P.A. di Petilia Policastro, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo, già sottoposto dal marzo di quest’anno alla misura del divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico all’anziana madre in quanto indagato per il reato di maltrattamenti in famiglia, ha violato sistematicamente le prescrizioni a lui imposte mostrando quindi noncuranza e insofferenza alla misura di sicurezza. Pertanto, l’autorità giudiziaria, ha ritenuto opportuno inasprire con questo provvedimento la misura cautelare in capo all’uomo fornendo così maggiore tutela per la donna.

