Consiglio regionale “elettorale”, volano “carezze” tra centrodestra e centrosinistra

REGGIO CALABRIA Giusto qualche scintilla iniziale (leggi qui), ma poi è stato un Consiglio regionale da “volemose bene”, perché la campagna elettorale vale per tutti e non solo per una parte politica e quindi a nessuno conviene mettersi di traverso rispetto a provvedimenti che riguardano comunque materie “sensibili” e tali da coinvolgere larghe fette della popolazione. Passano all’unanimità quasi tutti i punti all’ordine del giorno dell’odierno Consiglio regionale, provvedimenti di iniziativa della maggioranza di centrodestra ma alla fine condivisi anche dall’opposizione di centrosinistra. Anche qualche scambio di complimenti, tra gli esponenti dei due diversi schieramenti, in una seduta che cade nel pieno della campagna elettorale per le Europee – con tre candidati da Palazzo Campanella in campo, il presidente Filippo Mancuso e i consiglieri regionali Luciana De Francesco e Francesco De Nisi più la vicepresidente della Giunta Giusi Princi – e cade a pochi giorni dalla scadenza del termine per presentare le liste per le Amministrative, come sarà a Corigliano Rossano dove si candida sindaco la forzista Pasqualina Straface. Toni concilianti e piuttosto mielosi sulla proposta di legge di iniziativa della Giunta regionale che riforma il settore dei servizi educativi dell’infanzia e degli asili nido, proposta di legge molto cara alla Princi. Esprimendo rammarico per le troppe assenze in aula, la Princi definisce questa riforma “una pagina storica, perché abroga una legge regionale vecchia di 11 anni e adegua la Calabria al resto del paese, contrastando e superando la logica delle continue proroghe che hanno impedito l’autorizzazione di nuovi posti e quindi servizi più efficienti”. “Complimenti” alla Princi vengono espressi dal consigliere regionale del Pd, Ernesto Alecci, che comunque invita a “vigilare su due potenziali scure, l’autonomia differenziata e il dimensionamento, che non ha colore politico”. Giudizio favorevole anche della consigliere regionale del Pd Amalia Bruni, che comunque sollecita per il futuro “un impegno della Giunta ancora più sostanzioso sul piano economico e progettuale” per quanto riguarda i servizi per l’infanzia. Trovano sostanziale condivisione generale anche altri provvedimenti discussi, e approvati, dal Consiglio regionale, come quella sulla tutela dell’Arcomagno di San Nicola Arcella, quella sulla valorizzazione della transumanza e dei tratturi e quella sul Garante degli animali d’affezione. Via libera poi a una proposta di legge della Lega in tema di “interventi per il trasferimento dei crediti fiscali derivanti dall’efficientamento energetico del patrimonio edilizio”. Così come vanno lisce due mozioni della Lega, la prima “In merito alla necessità di supportare con figure professionali qualificate e specializzate l’integrazione e lo sviluppo sociale degli allievi con disabilità” – mozione che suscita l’ironica considerazione di Alecci, che si compiace “di questa posizione che non ricalca quella del generale Vannacci” – e in tema di obesità. (c. a.)

