Delusione Crotone, ko a Picerno e addio playoff

il capolinea

PICERNO Il Crotone saluta subito i playoff di serie C uscendo sconfitto per 1-0 dallo stadio “Donato Curcio” di Picerno contro la squadra di casa a cui bastava anche un pareggio per superare il turno. Un finale che conclude una stagione a dir poco negativa e tormentata per la squadra pitagorica, tra cambi di allenatore, risultati non in linea con le ambizioni societarie e contestazioni dei tifosi. A decidere il match è stato un gol di Esposito nel primo tempo. Sterile la reazione dei ragazzi di Zauli.

La partita. La prima azione di gioco è di marca pitagorica. Tribuzzi serve Gomez che di testa manda la palla di poco fuori. In contropiede il Crotone sa pungere, anche se manca la stoccata decisiva. Stoccata che arriva dalla parte opposta al 22’ con Esposito che approfitta di uno svarione difensivo dei rossoblù. Il trequartista del Picerno avanza palla al piede e calcia sotto la traversa con un sinistro preciso. È l’1-0. La reazione dei ragazzi di Zauli arriva al 34’ con una proiezione di Giron che dalla sinistra in diagonale sfiora il palo e il gol del pareggio. Quattro minuti dopo il Picerno va vicino al raddoppio con Maiorino che da posizione centrale non angola la sfera e permette a D’Alterio di parare. Al 44’ Gomez anticipa Summa in uscita ma non Guerra che lo anticipa allontanando la sfera. Il primo tempo finisce qui.

La ripresa parte con due cambi per il Crotone: dentro Zanellato e Rispoli per D’Angelo e Leo. Al 55’ Summa compie un intervento salva risultato su tiro potente di Di Stefano dal limite. Al 57’ Maiorino spreca da ottima posizione mandando la sfera alle stelle. Nel Crotone entrano anche Kostadinov, Comi e D’Errico per D’Ursi, Loiacono e Di Stefano. All’81’ ancora Summa respinge in corner su colpo di testa di Zanellato. Al 93’ Santarcangelo segna in contropiede il 2-0 a tu per tu con D’Alterio ma l’arbitro annulla per fuorigioco. Ma il raddoppio, stavolta regolare, arriva a tempo scaduto con un tiro da fuori di D’Agostino. Finisce qui. (f.v.)

Il tabellino

PICERNO: Summa; Novella, Allegretto, Gilli, Guerra; Gallo, Pitarresi (42’st Pagliai); Albertini (42’st Ciko), Maiorino (29’st Ceccarelli), Esposito (21’st D’Agostino), Santarcangelo. A disp.: Merelli, Biasiol, De Ciancio, Petito, Graziani, Savarese, Murano. All. Longo

CROTONE: D’Alterio; Leo (1’st Rispoli), Loiacono (33’st Comi), Gigliotti, Giron; Tribuzzi, Vinicius (35’st D’Errico), D’Ursi (15’st Kostadinov); D’Angelo (1’st Zanellato); Tumminello, Gomez. A disp.: Dini, Martino, Bove, Battistini, Crialese, Felippe, Vitale, Bruzzaniti, Cantisani. All. Zauli

ARBITRO: Turrini di Firenze

MARCATORI: 22’pt Esposito, 50’st D’Agostino

NOTE: ammoniti: Gallo (P), Gomez (C), Summa (P)