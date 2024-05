Balneari, a Locri concessioni provvisorie normate dal codice della navigazione

il caso

LOCRI «Abbiamo dato, come giunta, indirizzo al responsabile dell’Ufficio Demanio di analizzare la situazione. Alla luce delle ultime sentenze, soprattutto del Tar Calabria che ha riguardato l’illegittimità della delibera di giunta con la quale Soverato prorogava i termini della scadenza delle concessioni demaniali, abbiamo deciso di procedere con il bando. Il responsabile ha già approvato con determina di bando e già pubblicato sul bollettino della Regione Calabria, sul Burc, e nel contempo così come ci indica quella sentenza, ai sensi del codice della navigazione, procediamo per le nostre 14 concessioni, che sarebbero scadute, con l’istituto della concessione temporanea. Una concessione provvisoria normata dal codice della navigazione». Così ai microfoni del Corriere della Calabria il sindaco di Locri Giuseppe Fontana spiega l’iter che ha portato il comune reggino alla pubblicazione del bando per le concessioni demaniali 2025, mentre è in corso la polemica generata dalla sentenza del Consiglio di Stato che ha confermato la scadenza delle concessioni balneari al 31 dicembre del 2023, annullando le eventuali deroghe fino al 31 dicembre del 2024 concesse da alcune amministrazioni comunali.

Il sindaco di Locri Giuseppe Fontana

«Contiamo di chiudere questa vicenda del bando entro il 2024, così dall’anno prossimo dovremmo non avere problemi. Abbiamo dato una accelerata – spiega Fontana – perché non vogliamo precludere né gli interessi degli imprenditori che fanno un servizio eccellente sul litorale locrese, e nello stesso è nell’interesse pubblico, è fondamentale che ci siano questi servizi. Non dobbiamo stare nell’incertezza, neanche gli imprenditori devono stare nell’incertezza, perché se decidono di fare un investimento, si trovano in questa situazione di confusione. Dall’anno prossimo invece le concessioni, come da nostro piano spiaggia, avranno durata sei anni e quindi su sei anni sono nelle possibilità di programmare un investimento che possono spalmare appunto nei sei anni». (m.r.)

