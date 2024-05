Vibo, Muzzopappa punta alla vittoria: «Noi non facciamo inciuci, la città deve rinascere» – FOTO

verso il voto

VIBO VALENTIA «Questa città ha voglia di cambiamento. Da qui parte un messaggio di novità e di speranza per Vibo e frazioni che si concluderà il 10 giugno con la nostra elezione». Francesco Muzzopappa inaugura la propria sede per la campagna elettorale che condurrà alle elezioni dell’8 e del 9 giugno. Il candidato di centro, che oggi ha presentato le cinque liste a suo sostegno, si mostra sicuro di sé, sfida gli avversari e attacca quel «sistema che opera dietro le quinte, vorace e insaziabile, che ha martoriato la città e le sue frazioni». Muzzopappa rivendica, al contrario, «la piena libertà. Noi siamo uomini e donne libere, non dobbiamo dare conto a nessuno». Presenti in sala i rappresentanti delle liste civiche, il segretario regionale di Azione Francesco De Nisi e l’ex consigliere regionale Bruno Censore. Parole di ringraziamento da parte del candidato anche per Michele Ranieri e, soprattutto, per Vito Pitaro: «Io non ho timore di dire che con me c’è Città futura, io sono orgoglioso e fiero di averli con me».







Muzzopappa punta sulle frazioni

Sanità, investimenti e soprattutto valorizzare tutte le frazioni. Muzzopappa indica la strada da seguire e presenta i suoi candidati al Consiglio comunale: «Le nostre – afferma ai microfoni del Corriere della Calabria – sono ottime liste. Speriamo di riuscire a convincere gli elettori e le elettrici di Vibo a darci fiducia. Io sono convinto di veicolare questo messaggio di speranza perché Vibo possa veramente rinascere, riprendersi e iniziare un percorso verso il futuro assolutamente positivo». L’avvocato rilancia e spiega lo slogan “Basta compromessi”: «Il nostro modo di far politica è diverso da quello degli altri. Noi siamo per una città libera, fatta di confronto e dialogo con tutte le categorie, l’associazionismo e i partiti. Ogni nostra scelta dovrà essere condivisa il più possibile. Noi non faremo mai inciuci, ci comporteremo rispettando legalità e trasparenza dando sempre conto a Vibo e le sue frazioni di quello che andremo a fare».





L’amministrazione Limardo «condizionata da presenze ingombranti»

Sui concetti di legalità e trasparenza il candidato di centro ribadisce e promette: «Per noi saranno al primo posto. Nel momento in cui io dovessi accorgermi di non riuscire a garantire legalità e trasparenza non avrò remore e mi dimetterò immediatamente e andrò a denunciare quelle situazioni che meritano di essere vagliate dalle autorità competenti». Due concetti che saranno alla base di un’azione mirata alla rinascita di Vibo, nonostante Muzzopappa non disprezzi l’operato della sindaca uscente Maria Limardo. «Di lei avevo e ho tutt’ora stima, ma reputo e sono convinto che sia stata fortemente condizionata da presenze ingombranti specialmente nell’ultimo periodo. Lo dico senza alcun timore e sono convinto di questo. Penso che alla fine l’amministrazione ne abbia pesantemente risentito» ha spiegato l’avvocato.





De Nisi: «Muzzopappa il candidato giusto»

A supportare il candidato di centro anche Francesco De Nisi, segretario regionale di Azione e candidato alle Elezioni Europee per il partito di Calenda. Ai microfoni del Corriere della Calabria ha spiegato la scelta di appoggiare Francesco Muzzopappa: «Il nostro è un partito di centro, non siamo schierati con nessuno dei due poli. Ho ritenuto opportuno e giusto fare una scelta qui a Vibo dove c’è stata la possibilità di creare una coalizione di centro per scegliere una persona moderata». De Nisi si dice «fiducioso di poter vincere le elezioni, arriveremo sicuramente al ballottaggio, ma ci sono anche possibilità di vincere al primo turno. Vogliamo soprattutto contribuire a scegliere un sindaco che possa cambiare veramente il volto a questa città perché da tantissimi anni le cose vanno sempre regredendo, si torna sempre indietro e penso che rompere col passato e scegliere Muzzopappa sia la scelta giusta». Sull’ipotesi ballottaggio, il segretario di Azione non esclude la possibilità di accordarsi con una delle due parti: «Noi siamo una forza di centro e molti di noi provengono dalla sinistra, quindi ritengo ci siano sicuramente queste possibilità». (Ma.Ru.)