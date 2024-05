La Coppa Davis arriva in Calabria, a Cosenza e Reggio dal 22 maggio. Ecco il programma

l’evento

COSENZA La Coppa Davis vinta dall’Italia nel novembre 2023 arriva per la prima volta nella storia in Calabria. Il trofeo della massima competizione mondiale di tennis maschile che la nazionale capitanata da Filippo Volandri ha conquistato dopo 47 anni (dall’ultimo vinto nel 1976 da Adriano Panatta e compagni), sarà esposto il prossimo 22 maggio a Palazzo dei Bruzi a Cosenza, mentre il 23 maggio si sposterà a Rende all’interno del “Chiappetta Sport Village” di via Michele Sorrenti, una struttura con una superficie di circa 33.000 mq, con sei campi da tennis in terra rossa e un campo di calcetto in erba sintetica. Il 26 maggio la Coppa viaggerà verso Reggio Calabria per essere esposta a Palazzo San Giorgio, sede comunale. Il giorno seguente l’insalatiera si sposterà al “Circolo tennis Rocco Polimeni”.

L’evento rientra nel “Trophy Tour” che vede appunto la coppa più iconica del tennis mondiale in viaggio nelle città italiane per permettere ad appassionati e non di ammirarla e toccarla con mano. Sono ancora impresse nella memoria dei tifosi le partite finali della Coppa Davis dello scorso anno in cui l’Italia, trascinata da un Jannik Sinner fenomenale, ha sconfitto prima in semifinale la Serbia del numero uno al mondo Novak Đoković e poi, nella finalissima, l’Australia. Un vero e proprio spot per una disciplina che proprio grazie a quel successo e alla scalata verso i primi posti della classifica Atp di Sinner, oggi sta attirando a sé tanti giovanissimi.

Il programma completo del Trophy tour in Calabria

Mercoledì 22 maggio, dalle ore 10, la Coppa Davis sarà esposta a Palazzo dei Bruzi. In apertura è previsto un incontro al quale prenderanno parte rappresentanti delle istituzioni e del mondo del tennis. L’insalatiera resterà nella sede comunale fino alle 20. L’indomani, giovedì 23 maggio, stesso copione a partire dalle ore 11, con la Davis che si trasferirà al Chiappetta Sport Village di Rende e resterà a disposizione degli appassionati, anche in questo caso, fino alle 20.

Tre giorni dopo il Trophy tour dei campioni del mondo si sposterà a Reggio Calabria. Si parte, in questo caso, nella mattinata di domenica 26 con la Davis che sarà esposta a Palazzo San Giorgio, ovvero nella sede comunale. Il giorno seguente l’insalatiera si sposterà al “Circolo tennis Rocco Polimeni”. (f.v.)

