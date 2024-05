Serie B, il prossimo campionato al via il 17 agosto

la decisione

ROMA L’Assemblea della Lega B, riunitasi ieri a Milano, ha deciso l’inizio della prossima stagione di Serie B fissata per il 17 agosto, con open day il 16. Solo quattro i turni infrasettimanali, di cui due B-Day diurni il 26 dicembre e il primo maggio. Delle squadre calabresi al momento è certa solo la partecipazione del Cosenza visto che il Catanzaro è in piena corsa per la promozione in serie A.

Balata chiede ritorno a 7,5% mutualità dei diritti tv-2



Intanto in un comunicato la Lega B spiega che nel corso dell’Assemblea il presidente Mauro Balata «ha riferito delle interlocuzioni fra le componenti federali e il Ministero dello sport. L’Assemblea ha confermato all’unanimità il mandato al presidente Balata contrario ad agenzie governative ma favorevole ad authority indipendenti». Deliberato l’inoltro di un’istanza alla Figc per il rilascio di una percentuale non inferiore all’1,5% di mutualità di competenza della Lega B, prevista con gli accordi di separa-zione e interlocuzioni varie. «Una ridistribuzione delle risorse finalizzata alla valorizza-zione dei vivai e a supporto degli investimenti strutturali, compito che la B porta avanti in modo sempre più attivo e funzionale nell’interesse di tutto il sistema Calcio nazionale», si legge ancora nella nota. «La Lega B chiederà inoltre formalmente alla Federazione di farsi portatrice degli interessi dei campionati nazionali dalle nuove competizioni internazionali, la cui riforma che par-tirà il prossimo anno rischia di depauperare e indebolire i tornei domestici. Si è sottoli-neato come non ci sia contrarietà verso l’allargamento di queste competizioni ma la necessità di una maggiore redistribuzione affinché sia salvaguardato il principio di equa competizione che proprio gli statuti di Uefa e Fifa garantiscono

