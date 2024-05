Si finge poliziotto e tenta una truffa, scoperto dagli agenti del commissariato di Gioia Tauro

l’inchiesta

GIOIA TAURO La polizia di Gioia Tauro, a seguito delle denunce sporte dai componenti di una famiglia della piana gioiese, ha individuato l’autore di una truffa: si tratta di un uomo originario di Taranto, che, fingendosi un appartenente alle forze dell’ordine, ha approfittato della condizione di difficoltà economica in cui versavano le vittime e, previa consegna di denaro, complessivamente circa 24 mila euro, ha promesso loro un’occupazione lavorativa “sicura”. I poliziotti, fornendo tutto il supporto possibile alla famiglia, disperata per aver perso i risparmi raccolti faticosamente per anni, hanno avviato tempestivamente un’intensa attività di indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Palmi, che si è conclusa con la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti dell’uomo. Il rapido intervento della Polizia di Stato testimonia l’elevata attenzione nel contrasto alle condotte fraudolente poste in essere da truffatori senza scrupoli che, sempre più spesso, approfittando della volubilità delle vittime, fingendosi appartenenti alle istituzioni.

