Zes, pubblicato il decreto. Fitto: «Rilanciamo investimenti al Sud»

la novità

ROMA “Il decreto attuativo del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica per il Mezzogiorno e’ entrato in vigore con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio” annuncia il Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR, Raffaele Fitto. Il credito di imposta e’ rivolto a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, gia’ operative o che si insediano nella ZES unica, in relazione all’acquisizione dei beni strumentali previsti dal decreto, e destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite dalle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e nelle zone assistite della Regione Abruzzo, ammissibili rispetto alla normativa europea di settore e come individuate dalla Carta degli aiuti a finalita’ regionale 2022-2027. “Il decreto introduce novita’ rilevanti per le imprese che operano nel Mezzogiorno. Si tratta di un passo molto importante per il rilancio dell’economia locale e per sostenere la crescita degli investimenti nella ZES unica” ha osservato il Ministro Fitto. Per accedere al credito d’imposta, dal 12 giugno al 12 luglio 2024, le imprese dovranno comunicare all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1 gennaio 2024 e quelle che si prevede di sostenere fino al 15 novembre 2024. “Ora le imprese potranno utilizzare queste risorse per il rilancio dei loro investimenti, il rafforzamento della competitivita’ e la crescita del territorio” ha concluso il Ministro Fitto.