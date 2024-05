Abramo Customer Care, Voce e Ferrari scrivono al prefetto di Catanzaro: «Istituire un tavolo tecnico»

la vertenza

CROTONE A seguito delle risultanze del Consiglio Comunale aperto sulla problematica Abramo Customer Care che si è tenuto lo scorso 22 maggio il sindaco Vincenzo Voce, il presidente della Provincia Sergio Ferrari e il presidente del Consiglio Comunale di Crotone Mario Megna hanno indirizzato al prefetto di Catanzaro Enrico Ricci una nota con la quale si chiede l’istituzione di un tavolo tecnico presso la Prefettura con il coinvolgimento del presidente della Regione, delle organizzazioni sindacali e di una delegazione di lavoratori. Tavolo che possa promuovere e sollecitare la problematica a livello ministeriale e governativo.

Nella nota viene rinnovata la fortissima preoccupazione per il futuro dei dipendenti, senza una prospettiva di interventi strutturali per il settore che stabiliscano regole certe ed investimenti per un comparto che rappresenta un asset strategico per l’economia territoriale. Ed, inoltre, ribadita «la necessità di un piano strategico che sia orientato a tutelare la forza lavoro, a offrire garanzie per la continuità a medio e lungo termine dell’esercizio, oltre alla richiesta al Governo di interventi urgenti per affrontare una crisi sistemica che possa mettere concretamente in sicurezza il comparto e tutelare realmente i lavoratori». «Siamo di fronte, aggiungono, ad una situazione di completa deregolamentazione per la quale occorre una immediata e netta inversione della politica nazionale industriale ed economica e che lo Stato riprenda le redini di un settore di grande rilevanza strategica, difendendo i posti di lavoro che nel territorio assumono una rilevanza fondamentale anche dal punto di vista sociale».

