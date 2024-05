Presta: su Amadeus ho dato la mia versione e non sono arrivate smentite

lo strappo

DOGLIANI «La mia versione sulla separazione con Amadeus? L’ho fatto aspettando i tempi e modi, rispettando l’azienda, Amadeus, e che finisse Sanremo. Amedeo, che stimo moltissimo da un punto di vista professionale, ha fatto una cosa che non si fa neanche se qualcuno ti ha fatto del male. E io non mi ritengo uno che gli ha fatto del male, forse altro. Lui è andato nella mia terra, alla presentazione del Capodanno in Calabria. E ha detto “Lucio Presta sa quello che ha fatto”. Non potevo accettare una frase così. Quindi ho voluto spiegare come sono andate le cose». Lo ha detto il manager televisivo Lucio Presta, ospite del Festival della Tv di Dogliani. «Se ci sentiamo? No, ma non ho nemmeno letto cose a correzione di quanto ho detto. C’è solo un modo per non essere smentiti: dire la verità», ha aggiunto.