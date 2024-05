Servizio 118, impegno di Asp Cosenza e Azienda Zero: «Manifestazione d’interesse per la convenzione»

SANITÀ

COSENZA «C’è un impegno da parte del direttore generale dell’Asp Cosenza e del commissario di Azienda Zero ad avviare la manifestazione d’interesse finalizzata a realizzare la convenzione, in ossequi alle disposizioni vigenti, entro e non oltre il 15 giugno 2024»: è il messaggio che Antonio Graziano, dg dell’Azienda sanitaria provinciale, e Gandolfo Miserendino, commissario straordinario di Azienda Zero, hanno fatto pervenire alle associazioni di volontariato che ieri in una nota avevano denunciato le difficoltà nel continuare a garantire il servizio di supporto al 118. Il tutto «al fine di evitare ulteriori manifestazioni di protesta» puntualizzano Graziano e Miserendino.