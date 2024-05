Crolla l’aspettativa di vita, Oms: «Colpa della pandemia»

Il dato

ROMA La pandemia di Covid-19 ha fatto crollare l’aspettativa di vita nel mondo di circa due anni tra il 2019 e il 2021, azzerando un decennio di progressi. In quei due anni, la speranza di vita mondiale è scesa di 1,8 anni, arrivando a 71,4 anni tornando al livello del 2012, secondo il rapporto dell’OMS. L’aspettativa di vita a cui si può’ invece aspirare in buona salute è diminuita di 1,5 anni, passando a 61,9 anni nel 2021, anche in questo caso lo stesso livello del 2012.

«In soli due anni, la La pandemia di Covid-19 ha cancellato un decennio di progressi nell’aspettativa di vita», ha dichiarato il direttore generale dell’OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus. L’aspettativa di vita non è diminuita allo stesso modo in tutto il mondo durante la pandemia di Covid-19, che ha causato milioni di vittime. Secondo l’OMS, le Americhe e il Sud-Est asiatico sono stati i continenti più colpiti, con un calo dell’aspettativa di vita di circa 3 anni e di quella in buona salute di 2,5 anni tra il 2019 e il 2021 . Al contrario, la regione del Pacifico occidentale è stata la meno colpita, con un calo di meno di 0,1 anni nell’aspettativa di vita e di 0,2 anni nell’aspettativa di vita in buona salute .

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato