Auto si ribalta nel Catanzarese, ferite due donne

Il fatto

SELLIA MARINA È di due persone il bilancio di un incidente avvenuto tra Botricello ed Andali. Si tratta di due anziane signore. Secondo una prima ricostruzione, l’auto sulla quale viaggiavano, una Fiat Panda, per cause in corso di accertamento mentre percorreva la strada provinciale 6 si è ribaltata sulla sede stradale.

Sul posto è prontamente intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento di Sellia Marina, che ha provveduto ad estrarre le donne dall’abitacolo ed ad affidarle al personale sanitario del Suem118 (giunto con due equipaggi da Sellia e Sersale) per le cure del caso e successivo trasferimento nella struttura ospedaliera.

I vigili del fuoco hanno anche messo in sicurezza la zona e la vettura. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Botricello per gli adempimenti di competenza.

