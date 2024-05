Vertenza Abramo, vertice in Prefettura a Catanzaro: «Ora nuova proroga e tavolo al Mise»

sos lavoro

CATANZARO La richiesta di un tavolo specifico e permanente, e aperto a tutte le parti in causa, al Mise e un’ulteriore proroga dei contratti fino a fine anno. E’ questo l’esito del tavolo convocato nella Prefettura di Catanzaro sulla vertenza Abramo Customer Care, che riguarda un migliaio di lavoratori calabresi a rischio disoccupazione per la crisi del settore dei call center: al vertice, a quanto si è appreso, hanno partecipato il prefetto di Catanzaro Enrico Ricci, il presidente della Regione Roberto Occhiuto con l’assessore al Lavoro Giovanni Calabrese, i sindacati Cgil, con il segretario generale Angelo Sposato, Cisl e Uil. Al termine di un lungo e serrato confronto si sarebbe registrata una posizione condivisa al tavolo, sia da parte della Regione che da parte dei sindacati, concordi nella necessità di spostare la vertenza sul livello nazionale coinvolgendo anche Tim e i commissari della Abramo Customer Care. I sindacati in particolare si sono fatti portavoce della preoccupazione e delle ore di tensione che stanno vivendo i lavoratori, considerando che a fine giugno scade la proroga in corso e quindi c’è la necessità di una soluzione che comunque tamponi l’emergenza, ferma restando l’importanza del piano della Regione – quello di una riconversione e riqualificazione dei lavoratori attraverso una formazione improntata sulla digitalizzazione – ritenuto interessante ma non immediatamente attivabile. (c. a.)

