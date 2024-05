Consorzio Olio di Calabria Igp, il presidente Magliocchi incontra i giornalisti nazionali di settore

RENDE Una giornata intensa, ricca di spunti ed organizzata per la promozione dei prodotti. Il Consorzio Olio di Calabria IGP ha avuto l’onore di ospitare un incontro tra il Presidente Massimino Magliocchi e una selezione di giornalisti nazionali specializzati nel settore alimentare. L’evento ha segnato un momento significativo per il consorzio, evidenziando il ruolo vitale dell’olio extravergine di oliva calabrese nella dieta mediterranea e nel panorama gastronomico italiano.

L’incontro

Durante l’incontro, il Presidente Magliocchi ha sottolineato l’impegno del consorzio nel garantire la qualità e l’autenticità dell’olio di Calabria IGP, riconosciuto a livello internazionale per le sue proprietà organolettiche uniche. Ha inoltre evidenziato le recenti iniziative volte a promuovere pratiche sostenibili e responsabili tra i produttori, in linea con gli standard ambientali e di sicurezza alimentare. I giornalisti presenti, Riccardo Lagorio, giornalista per i Viaggi del Gusto, Sapori & Piaceri, Affari di gola, Degusta, Tg2 Eat Parade e Dove; Tiziano Argazzi che collabora con importanti riviste tra cui Italia a Tavola, Latitudes Travel Magazine e Viaggiatori del Gusto; Laura Maragliano, Direttore Responsabile di Sale&Pepe coordinati da Giovanna Pizzi, enogastronoma, hanno avuto l’opportunità di partecipare a una degustazione guidata, scoprendo le varie sfumature di sapore che caratterizzano l’olio di Calabria IGP. «Questa esperienza sensoriale ha rafforzato la comprensione del prodotto e l’importanza della sua tutela. Il Consorzio Olio di Calabria IGP – si legge in una nota – ringrazia tutti i partecipanti per il loro contributo a questo evento informativo, in particolar modo l’azienda Felicetti gestita dal figlio Pierfrancesco Conforti che, in località San Biase, ha ospitato i presenti. E si impegna a continuare il dialogo aperto con i media per promuovere la cultura dell’olio extravergine di oliva di qualità». «Sono queste le iniziative che servono a rafforzare la consapevolezza della strada tracciata. Il nostro olio Igp continua a crescere, non rinunciando mai alla qualità ormai consolidata. Ecco perché la presenza della stampa nazionale, qui in Calabria, testimonia questo percorso ed aiuta la comunicazione in modo capillare. Ci tengo a ringraziare anche i produttori che hanno accolto i giornalisti ed i ristoratori che hanno sapientemente arricchito la loro esperienza culinaria con piatti tipici della nostra terra», ha rimarcato il presidente Massimino Magliocchi.

