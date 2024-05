Malasanità in Calabria, il reportage di “Confessione Reporter”

in tv

ROMA Sabato 1° giugno, in seconda serata, su Retequattro, nuovo appuntamento con le inchieste firmate da Stella Pende nel suo ‘Confessione Reporter’. Al centro della seconda puntata, il tema è la malasanità. Il reportage spazia dalle criticità dei pronto soccorso di Napoli e Milano, allo spreco di soldi pubblici e opere incompiute in Calabria. Mentre tanti italiani vanno a curare i denti in Albania, per le minori spese, un medico gettonista, ruolo sempre più richiesto, racconta la propria esperienza. Nella prossima puntata, Italia: Paese di Vecchi, si approfondiscono casi di anziani e amministratori di sostegno, di pensionati che non arrivano a fine mese, di persone che preferiscono emigrare per poter vivere dignitosamente.