La Terra di Piero in Senegal per portare materiali destinati alla popolazione

la solidarietà

I volontari de La Terra di Piero si trovano in Senegal, a Kaolack, dove, con in testa il presidente dell’organizzazione di volontariato cosentina Sergio Crocco, stanno consegnando il contenuto di un intero container che al suo interno custodisce beni per scuole, orfanotrofi e per il lebbrosario di Koutal.

La distribuzione dei beni, che comprendono anche un’ambulanza, avverrà nei territori di Kaolack, Thies, Dakar e in Casamance.

La Terra di Piero ha avviato la missione in Senegal con l’obiettivo di contribuire allo sviluppo sostenibile delle comunità locali attraverso progetti di educazione, salute e micro-imprenditoria. La missione si concentra sull’emancipazione delle donne e dei giovani, sull’accesso all’istruzione e all’assistenza sanitaria, nonché sull’implementazione di soluzioni sostenibili per la gestione delle risorse naturali.

Attraverso la collaborazione con partner locali e internazionali, la Terra di Piero si impegna a promuovere la crescita economica, la consapevolezza ambientale e la riduzione della povertà nelle comunità senegalesi.

Per effettuare questa e tutte le missioni di volontariato, la Terra di Piero chiede di essere sostenuta attraverso la donazione del 5×1000. Un piccolo gesto che permette all’organizzazione cosentina di mandare avanti i suoi progetti solidali.

