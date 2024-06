Mancuso: «La Calabria e il Sud sfruttino le potenzialità dell’intelligenza artificiale»

l’intervento

LAMEZIA TERME “L’intelligenza artificiale è la nuova sfida epocale che cambierà gli assetti mondiali. Cina e Stati Uniti stanno correndo, mentre l’Europa, piuttosto che puntare sui benefici delle nuove tecnologie, è già caduta nel vizio dell’eccesso di regolamentazione. Pur dovendo assicurare il rispetto di importanti principi come privacy e trasparenza, l’Unione Europea non può perdere terreno perché l’IA rappresenta l’occasione per ridurre i gap fra territori alla luce delle enormi potenzialità di questo strumento che rivoluzionerà il mondo del lavoro e la quotidianità delle persone”. Così Filippo Mancuso, candidato della Lega all’Europarlamento nella circoscrizione meridionale, che ha aggiunto: “Anche la Calabria deve essere pronta a sfruttare quest’occasione per ridurre alcuni dei suoi cronici deficit, tant’è che come Consiglio regionale stiamo predisponendo una proposta di legge recante disposizioni in materia di IA nel rispetto dei valori e delle specifiche esigenze delle comunità per promuovere un approccio etico e incoraggiare la collaborazione tra settore pubblico, privato e accademico, favorendo lo sviluppo di soluzioni tecnologiche che rispettino standard e processi di digitalizzazione condivisi nei territori anche nell’ottica di abbattimento del digital divide e di garanzia della trasparenza nel loro uso nei confronti dei cittadini”. Per Mancuso: “La creazione di un ecosistema di intelligenza artificiale regionale avrà ricadute evidenti e tangibili per i calabresi in termini sociali, economici, ambientali e di sviluppo sostenibile oltre ad attuare una semplificazione e personalizzazione dell’offerta dei servizi pubblici e innovare le amministrazioni”.

