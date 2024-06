Csm, il cosentino Ernesto Carbone alla presidenza della Quinta Commissione

l’incarico

ROMA Ernesto Carbone, laico eletto in quota Italia Viva, alla presidenza della Quinta Commissione, competente sugli incarichi direttivi, il togato di Unicost Roberto D’Auria alla guida della Sesta Commissione, che si occupa di redigere i pareri sulle riforme. E’ quanto emerge dal rinnovo delle composizioni delle Commissioni del Csm, previsto per regolamento ogni 16 mesi, che entrerà in vigore dal 10 giugno prossimo. Carbone, originario di Cosenza, si è schierato in diverse occasioni contro la separazione delle carriere. Penalizzato Andrea Mirenda, la toga favorevole al sorteggio.

