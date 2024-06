Fagnano, omicidio Sonia Lattari. Ridotta in appello la pena per Servidio

IL VERDETTO

COSENZA È stata ridotta da 26 anni a 24 anni e sei mesi di reclusione, in appello, la pena per Giuseppe Servidio accusato dell’omicidio della moglie Sonia Lattari, 49 anni. I fatti risalgono al 13 settembre del 2021, quando l’uomo uccise la donna a coltellate. La scena del crimine fu un’abitazione che la coppia condivideva a Fagnano Castello, piccolo centro del Cosentino. L’omicidio sarebbe sopraggiunto dopo un litigio in casa tra i due, al termine di un periodo di crisi della coppia nel corso del quale Servidio aveva anche aggredito la coniuge che non lo aveva denunciato. La Corte d’appello di Catanzaro (presidente Commodaro) ha rimodulato la continuazione di due reati legati all’accusa di lesioni per Servidio, difeso degli avvocati Lucio Esbardo e William Quintieri. (f.b.)

