Europee, destre avanti in Austria, Germania e Francia

il dato

ROMA Il Parlamento europeo ha pubblicato le stime dei risultati delle elezioni europee in cinque Stati membri: Austria, Cipro, Germania, Grecia e Olanda. Le stime danno le percentuali previste per ciascun partito in ognuno dei paesi, e quelle dei seggi che verranno assegnati ai gruppi di appartenenza dei partiti nel nuovo emiciclo. I gruppi sono: Ppe (centrodestra), gruppo S&D (Centrosinistra), gruppo liberale Renew Europe, gruppo Ecr (Conservatori e Riformisti, destra), gruppo ID (Identità e Democrazia, estrema destra), Verdi/ALE, Sinistra, Non Iscritti (non affiliati a nessun gruppo ma presenti nell’ultima legislatura), Altri (partiti non affiliati e non presenti nell’ultima legislatura) Ecco le stime dei seggi per ciascun gruppo, per ognuno dei cinque paesi: Austria, totale 20 seggi: Ppe 5 seggi, S&D 5 seggi, ID 6, Verdi 2, Renew 2 seggi. Cipro, totale 6 seggi: Ppe 2, S&D 1, Sinistra 1, Altri 2 seggi. Germania, totale 96 seggi: Ppe 30, S&D 14, Verdi 16, Renew 8, Sinistra 4, Non Iscritti 19 (comprende l’Afd, di estrema destra), Altri 5 seggi. Grecia, totale 21 seggi : Ppe 8 seggi, Sinistra 4, S&D 3, Ecr 2, Non Iscritti 2, Altri 2 seggi. Olanda, totale 31 seggi: Ppe 6, S&D 4, Verdi 4, Renew 7, Sinistra 1, Ecr 1, ID 7, Altri 1. Dati che si aggiungono a quello francese (qui la notizia).

Il caso Germania

Da notare soprattutto, in Germania, il sorpasso dei Socialdemocratici da parte non solo dei Verdi. Nella parte est della Germania, la ex-Ddr, aumentando di sette punti e mezzo l’Afd si affermerebbe come primo partito alle elezioni europee col 27,1% dei voti e la Spd del cancelliere Olaf Scholz, con un 11,4% dei consensi, sarebbe superata anche dalla neonata formazione dei populisti di sinistra di Sarah Wagenknecht (Bsw), al 13,1%. E’ quanto emerge da una proiezione delle 19:41 pubblicata da Tagesschau24, l’emittente di sole notizie del primo canale pubblico Ard. Sempre nell’est della Germania la Cdu raccoglierebbe il 20,7%, affermandosi come secondo partito, mentre i verdi si fermerebbero al 6,4%, perdendo 7,4 punti. Con una flessione analoga, i post-comunisti della Linke raccoglierebbero il 5,5%.

Il voto in Spagna

Il Partito popolare spagnolo (Pp) ha vinto le elezioni Europee con il 32,4 per cento dei consensi, una quota che gli consentirebbe di ottenere fra i 21 e i 23 seggi. Lo riferisce un exit poll pubblicato da Sigma, secondo cui il Partito socialista si attesta al 30,2 per cento, pari a 20-22 seggi. Cresce Vox, il partito sovranista, che ottiene il 10,4 per cento, pari a 6-7 seggi. La Piattaforma Sumar, forza di sinistra, ottiene il 6,3 per cento, che corrisponderebbero a 3-4 seggi. Podemos, infine, si attesa al 4,4 per cento, ovvero 2-3 seggi.