In Francia stravince il partito di Le Pen, crolla Macron

elezioni europee

PARIGI Il partito di estrema destra Rassemblement National, con capolista Jordan Bardella, delfino di Marine Le Pen, ha totalizzato, secondo una media degli exit poll diffusi dai media, attorno al 32%. Oltre il doppio di Valérie Hayer, capolista dei macroniani di Renaissance, ferma al 15,2%. Buono il risultato di Raphael Glucksmann, con la lista Partito socialista-Place Publique, che arriva terzo con il 14%.

Il 48,6% degli elettori francesi si sono astenuti alle elezioni europee di oggi contro il 49,9% delle elezioni europee del 2019: è quanto emerge da un sondaggio Ipsos per France 2. Rispetto al 2019, circa un milione di elettori in più si sono recati oggi alle urne in Francia. Ma anche Oltralpe l’astensione alle europee resta alta: quasi un francese su due è rimasto a casa oggi mentre i seggi chiuderanno tra poco, alle ore 20.

In Austria, stando alle prime proiezioni, la maggioranza dei seggi in palio (20) andrà al gruppo Identità e Democrazia (6 in tutto). A seguire, a pari merito, il Partito popolare europeo e S&D(5 ciascuno). In terza posizione, appaiati, i Verdi e i Liberali, con 2 seggi a testa.

Le reazioni

«Il popolo francese ha inviato un messaggio molto chiaro»’: Marine Le Pen, in un messaggio pubblicato su X, commenta così il risultato definito ‘«storico’» del Rassemblement National alle elezioni europee. «Piazzando la lista del Rassemblement National ad un livello storico, il popolo francese ha inviato un messaggio molto chiaro al potere macronista che, scrutinio dopo scrutinio, si sta disgregando», scrive Le Pen nel messaggio pubblicato sui social.

Mentre il capolista del Rassemblement National, Jordan Bardella, parlando dopo la vittoria nelle elezioni europee in Francia, attacca il presidente Macron, «indebolito’» e vittima di una «sconfitta senza precedenti». In questo contesto, il ventottenne fedelissimo di Marine Le Pen chiede quindi al presidente affinché convochi nuove elezioni legislative.