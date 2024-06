Azione oltre il 4% in Calabria: «È un risultato storico»

i partiti

CATANZARO Non si può che essere estremamente soddisfatti per il risultato conseguito da Azione Calabria alle Elezioni Europee. Il suffragio popolare restituisce un partito in netta crescita, anche rispetto al dato nazionale, superando la soglia di sbarramento del 4% che rappresenta un segnale estremamente positivo e promettente per il futuro. È quanto fa sapere il Direttivo regionale di Azione Calabria, guidato dal segretario Francesco De Nisi e dal presidente Giuseppe Graziano, ringraziando i 27mila elettori calabresi che hanno scelto di dare fiducia ad un partito nuovo, giovane e che ha tutte le carte in regola per dettare l’agenda politica della regione.

«L’eccezionale consenso ottenuto dalla lista in questa tornata elettorale è un risultato storicamente significativo, essendo la prima volta che il partito si presenta alle urne in Calabria da quando è stato costituito sul territorio. Un risultato di prospettiva raggiunto, di fatto, con tre candidature di servizio: Francesco De Nisi, Stefania Postorivo e Ramona Calafiore, che hanno saputo guadagnarsi la fiducia degli elettori con competenza e dedizione e ai quali va il ringraziamento di tutto il partito».

Un risultato che «può essere considerato un’impresa se si considera che è maturato in un contesto politico regionale dove Azione non detiene ruoli di governo né di sottogoverno. Con 27.000 preferenze, questo risultato rappresenta un’espressione concreta di stima nei confronti dei nostri candidati, dei nostri programmi e, soprattutto, del lavoro instancabile dei dirigenti regionali e territoriali del partito. È un voto che testimonia la politica vera fatta sul campo, comune per comune, quartiere per quartiere, casa per casa, a stretto contatto con i cittadini».

Il segretario regionale Francesco De Nisi e il presidente Giuseppe Graziano «ringraziano tutti gli elettori per la fiducia accordata, che è il frutto di lavoro appassionato e di dedizione. Questo entusiasmo non fa che alimentare il nostro impegno a continuare a crescere e a rafforzarci. Tant’è che nei prossimi giorni sono previsti gli ingressi di nuovi sindaci e amministratori locali che contribuiranno a portare avanti il progetto di Azione in Calabria. Con questo successo elettorale, Azione Calabria si conferma una realtà politica in crescita, che oggi vuole un ruolo più significativo nel panorama politico regionale».