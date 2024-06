Europee, Conte: «Risultato deludente»

il commento

«Prendiamo atto di un risultato deludente, potevamo sicuramente fare meglio, la valutazione dei cittadini è insindacabile, faremo una riflessione interna». Così Giuseppe Conte, leader M5s, commentando nella sede del Movimento il risultato delle elezioni europee. «Il dialogo con le forze progressiste dipende da un appuntamento elettorale, sarà sempre più intenso man mano che dovremo assumerci responsabilità di offrire l’alternativa a questo governo», ha aggiunto.

«Dovremo approfondire le ragioni per cui il risultato non è quello che speravamo – ha spiegato Conte -. Garantisco agli elettori che i nostri europarlamentari, 9 o 10, saranno coerenti rispetto agli impegni annunciati in campagna elettorale, saranno costruttori di pace, si batteranno a ogni livello per dire no all’austerity, contrasteranno e cercheranno di rafforzare la legalità, per un’Europa più verde e per rafforzare diritti per giovani e donne. Insomma, un’Europa sociale, democratica e sicuramente più inclusiva. Il nostro impegno politico non marca nessuna battuta d’arresto, lavoreremo sicuramente sul piano interno per l’alternativa a questo governo».

«In Europa saremo nell’area progressista, in queste ore valuteremo, fateci attendere lo spoglio deifnitivo». «Prendiamo atto che le forze progressiste hanno tenuto bene ma c’è da interrogarsi sull’asse politico che cambia in Francia e Germania. Noi cercheremo su un equilibrio difficile tra le forze progresiste e conservatrici di far valere il nostro peso a favore di un’Europa progressista».