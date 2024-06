L’effetto “domino” delle Europee. Alla Regione si profilano movimenti e cambiamenti

l’analisi

CATANZARO L’effetto “domino” delle elezioni europee. A dati ancora caldi e a commenti già abbastanza muscolari – per chi ovviamente può mostrare i muscoli – i riflettori del post Europee si sono già indirizzati verso la Cittadella e verso Palazzo Campanella. Perché è evidente che il voto di sabato e di domenica per l’Europarlamento, insieme anche alle appendici delle Amministrative, inevitabilmente peserà sul futuro e sugli equilibri della regione e della maggioranza di centrodestra che la governa con la presidenza del leader di Forza Italia Roberto Occhiuto. Sono diverse le ragioni che inducono gli analisti a evidenziare già da adesso che lato Giunta e lato Consiglio regionale qualcosa cambierà. Il come e il quando è da vedere, ma cambierà. Del resto, l’ha fatto intendere lo stesso Occhiuto alla vigilia, quando, archiviando l’iniziale prudenza, il governatore negli ultimi giorni ha chiaramente detto che le elezioni europee sarebbero state un voto anche sull’azione della sua amministrazione e un tagliando sul gradimento che la stessa ha avuto agli occhi dei calabresi: un gradimento che le urne sembrano aver rafforzato, premiando Occhiuto e la sua coalizione, sia pure con diverse dinamiche. Sicuramente esulta Fratelli d’Italia, che anche in Calabria è stato il primo partito, sicuramente esulta Forza Italia, che comunque ha visto crescere i propri consensi confermandosi la roccaforte del partito su scala nazionale. Sorride invece meno la Lega, che ha migliorato rispetto alla disfatta delle Politiche ma vede gli alleati andare in fuga e soprattutto ha manifestato tutte le proprie lacerazioni.

Gli scenari a Catanzaro e Reggio

E allora, magari certi ragionamenti sono prematuri ma il trend – e le liturgie della politica, considerando che siamo a metà legislatura – porta a un possibile rimpasto in Giunta. Anzitutto, per Occhiuto ci sarà la necessità di rimpiazzare la casella di vicepresidente, ora che Giusi Princi vola a Strasburgo: è evidente che la casella continuerà a spettare a Forza Italia ma si tratta di capire se sarà una donna, perché se non sarà così “a cascata” ci potrebbe essere una complessiva rivisitazione degli assetti in Cittadella. Difficilmente la Lega andrà oltre quello che ha già, mentre invece Fratelli d’Italia potrebbe alzare il pressing su Occhiuto, forte del dato delle Europee: i meloniani da mesi, sia pure con garbo, ricordano a Occhiuto la “promessa”, datata settembre, di una ridistribuzione delle deleghe che riequilibri il ruolo di FdI, e ora a maggior ragione potrebbe rilanciare la richiesta. C’è poi da considerare anche la componente “Azione”, che in Calabria esprime due consiglieri regionali, Francesco De Nisi e Giuseppe Graziano, e a livello regionale è andata meglio che a livello nazionale, e potrebbe avanzare qualche richiesta. Ma la partita Giunta si intreccia anche con quella del Consiglio regionale, nella quale in palio c’è il tema del rinnovo delle presidenze di commissione. Tema scivoloso, perché dopo le due new entry di Katya Gentile e Giuseppe Mattiani la Lega ha quattro presidenze su 8, ma Forza Italia verosimilmente vorrà alzare la voce per stemperare questo dato. I presupposti per un nuovo braccio di ferro tra salviniani e azzurri ci sono tutti. E allora non resta che aspettare gli eventi. (a.cantisani@corrierecal.it)

