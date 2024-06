Occhiuto “vince” le Europee: Forza Italia cresce e la Princi vola

l’analisi

LAMEZIA TERME Negli ultimi giorni di campagna elettorale, da politico ormai super-allenato ai grandi appuntamenti elettorali, aveva alzato il livello di importanza di queste Europee e l’asticella delle proprie ambizioni, e ora le urne l’hanno premiato. Per il presidente della Regione Roberto Occhiuto, vicesegretario nazionale di Forza Italia, i dati ormai praticamente definitivi delle elezioni per l’Europarlamento, sia in Calabria sia nella circoscrizione meridionale, hanno il dolce sapore del successo. Un successo su due livelli, perché l’esito del voto premia al tempo stesso la sua azione alla guida della Cittadella, ben simboleggiata dal risultato della candidata azzurra a Bruxelles, Giusi Princi, vicepresidente della Giunta, ma anche la sua azione ai vertici del partito nazionale. «Il voto delle Europee è un voto anche per il governo regionale»: così, mettendosi alle spalle l’iniziale cautela, ha detto Occhiuto nelle sue ultime uscite pubbliche, nelle quali tra l’altro ha fatto un ulteriore passo in avanti nella scelta di ricandidarsi alla presidenza della Regione a fine legislatura («Mi sta venendo la voglia di continuare», ha detto giovedì scorso a Lamezia Terme).

I numeri del successo

E il “tagliando” elettorale, per il governatore calabrese, ha sicuramente un saldo molto positivo, al netto dell’exploit di Fratelli d’Italia anche in Calabria, un exploit peraltro abbastanza prevedibile visto l’impetuoso vento a livello nazionale a spingere Giorgia Meloni. I numeri sono indubbiamente dalla parte di Occhiuto, che insieme al coordinatore regionale del partito, Francesco Cannizzaro, ha “blindato” fin da subito la candidatura della Princi, l’unica espressione di Forza Italia Calabria nella lista azzurra al Sud: un messaggio chiaro anche a tutto il partito regionale, chiamato alle armi per garantire la straordinaria performance della Princi. A quanto risulta, del resto, la consegna che i leader di Fi a livello regionale avevano praticamente imposto agli azzurri di Calabria era quella di votare il “tridente” Antonio Tajani, Giusi Princi e l’uscente Fulvio Martusciello, non a caso infatti i primi tre più votati nel Mezzogiorno (la Princi, terza, ha superato le 82mila preferenze, praticamente doppiando la quarta, Antonella Ballone). Altri numeri a testimonianza di un voto che fa sorridere Occhiuto e Forza Italia: in Calabria il partito forzista alle Europee conquista il 18% dei consensi, migliorando sia il dato delle Europee del 2019 (poco più del 13%) sia quello delle Politiche del 2022 (il 15,6%) e soprattutto confermando la Calabria come la “roccaforte” e la “cassaforte” di Forza Italia a livello nazionale. Un robusto contributo dalla Calabria alla causa di Tajani e degli azzurri tricolori, se si pensa che a queste Europee su scala nazionale Forza Italia arriva al 9,7%, un dato sul quale appare abbastanza evidente il “peso” del partito calabrese, attestato su una percentuale doppia a livello regionale, e anche un contributo robusto al sorpasso nei confronti della Lega. Come se non bastasse, c’è a suffragare queste dinamiche l’exploit della Princi, la cui candidatura era chiaramente la diretta emanazione ed espressione anche dell’azione della Giunta, il nome sul quale Occhiuto ha puntato forte anche per misurare il gradimento della sua azione di governo. Evidentemente premiata dagli elettori calabresi. (a.cantisani@corrierecal.it)

