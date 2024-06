“Protagonisti dell’Ortofrutta Italiana”, premiate anche aziende calabresi

il riconoscimento

REGGIO CALABRIA «Congratulazioni a Bruno Francescon, Sergio Giardina e Andrea Peviani, imprenditori nostri associati per essersi aggiudicati, col progetto “Perla Nera”, l’Oscar ai “Protagonisti dell’Ortofrutta Italiana”, l’evento che da dodici anni mette al centro l’Italia dei produttori di frutta e ortaggi». Il commento del presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti. «Nella top ten delle aziende premiate dell’iniziativa promossa dal Corriere Ortofrutticolo, come rappresentanti dell’eccellenza del mercato italiano, oltre alla società consortile Perla Nera, figurano: Ortolanda di Willem-Jan Coolbergen, O.P. COAB presidente Nicola Cilento e direttore Francesco Casciaro, che si è aggiudicato anche il premio “Green Innovation BPER Banca” per la sostenibilità e innovazione. Ad Alberta Nesci, Azienda Nesci, è andato il premio “Under 35”. «Siamo uno dei principali produttori al mondo. Questo è un settore forte, di cui andare fieri per la qualità e la salubrità dei suoi prodotti». Così Massimiliano Giansanti alla premiazione.