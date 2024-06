Bkt resta title sponsor del campionato di serie B fino al 2028

l’annuncio

ROMA E’ ufficiale il prolungamento della collaborazione tra la Lega serie B e Bkt BKT, che sarà ancora il title sponsor del campionato cadetto. Il rinnovo della partnership per il prossimo quadriennio sportivo 2024-2028, sottolinea la Lega B, conferma l’interesse, sempre crescente, che riscuote il “campionato degli italiani”. «Siamo estremamente felici ed orgogliosi nel proseguire un cammino virtuoso e di successo con un brand dal prestigio internazionale come Bkt – commenta il presidente della Lega, Mauro Balata -. Il rinnovo della partnership dimostra la grande attrattività del nostro campionato, riconosciuto ormai in tutto il mondo grazie anche alla visibilità in 56 Paesi, e la forte unità di intenti nel progettare insieme anche a Havas Play campagne altamente coinvolgenti nei nostri territori che possano portare la Serie B verso nuovi orizzonti sportivi e sociali». Negli ultimi sei anni, si è creata una sinergia che ha permesso a Bkt di portare a termine campagne sociali e iniziative, come per esempio il Trofeo Mvp della serie B, il Bkt football truck e le inaugurazioni dei progetti vincitori di Fattore Campo nelle città di Lecce, Cosenza e Como, che presto verranno arricchite con quelle di Palermo, Bari e Catanzaro. Inoltre, il contest Bkt premia, che accompagna i tifosi anno dopo anno, e che ha registrato più di mezzo milione di giocate dal 2020.

