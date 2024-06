il fatto

COSENZA Un bambino di tre anni è rimasto ferito gravemente dopo la caduta di un cancello a Guardia Piemontese, nel Cosentino. L’incidente è avvenuto all’interno di un lido in cui il bambino è ospite insieme alla famiglia. Secondo le prime ricostruzioni, mentre si trovava di fianco all’inferriata, questa si è staccata di colpo travolgendolo. Trasportato in Ospedale, si trova ora in terapia intensiva. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.