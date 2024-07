l’affondo

REGGIO CALABRIA Chiarezza sul completamento delle procedure di stabilizzazione all’ASP di Reggio Calabria. E’ questa la richiesta di FP CGIL Calabria, CISL FP Calabria, UIL FPL Calabria, con i segretari: Alessandra Baldari, Luciana Giordano, Walter Bloise e di Francesco Callea Segretario Generale FPCGIL Area Metropolitana, Pino Rubino Segretario Generale aggiunto CISLFP Reggio Calabria, Salvatore Marte Coordinatore Territoriale UILFPL Reggio Calabria.

«Nonostante l’approvazione del piano dei fabbisogni e del conseguente DCA 102/2024 – si legge in una nota – siamo ancora in attesa del completamento delle procedure di stabilizzazione programmate con deliberazione del Direttore Generale dell’ASP di Reggio Calabria n. 276 del 28.3.2024 per i titolari di contratto di lavoro flessibile che da circa un anno sono senza lavoro.

E’ questa una situazione intollerabile che lascia nel limbo decine di professionisti che, con il loro lavoro, hanno sostenuto l’azione dell’Azienda sanitaria provinciale in un periodo difficile quale è stato quello contrassegnato dalle ricadute della pandemia da Covid 19.

Stiamo parlando di donne e di uomini che hanno acquisito una considerevole professionalità e si sono adoperati, per il bene della collettività, durante una fase assai delicata e complessa, vedendosi ora messi forzatamente “in tribuna”.

Ci rivolgiamo, quindi, al presidente della Giunta regionale nella qualità di Commissario, al Dipartimento Tutela della Salute e all’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, che è quella competente, per la definitiva risoluzione di questo problema.

Gli accordi sindacali, richiamati nella deliberazione 276 del 28 marzo 2024 e quello sottoscritto il 27.3.2024, prevedevano la rapida conclusione di questo iter e la stabilizzazione di tutte le professionalità che, con grande dedizione e accuratezza, hanno prestato il loro servizio per l’Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria. Ritardare ancora nel riconoscere le giuste recriminazioni di queste lavoratrici e di questi lavoratori, nella nostra visione sindacale, sarebbe un atto ingiustificato per i vertici dell’Asp reggina e per la Sanità calabrese».

(redazione@corrierecal.it)