Consegnata la pista ciclabile della Città Metropolitana sul lungomare di Locri

l’opera

LOCRI Il sindaco metropolitano, Giuseppe Falcomatà, ha preso parte all’inaugurazione della pista ciclabile sul lungomare del Comune di Locri, finanziata e realizzata dalla Città Metropolitana attraverso i fondi Mit. All’iniziativa, oltre al sindaco locrese Giuseppe Fontana, erano presenti il vicesindaco metropolitano Carmelo Versace, i consiglieri delegati Salvatore Fuda, Domenico Mantegna e Rudi Lizzi, il dirigente del settore viabilità di Palazzo Alvaro, Lorenzo Benestare. Nel ricordare l’impegno, la dedizione, l’umanità e la professionalità dell’ingegnere Stracuzzi, Rup dell’opera prematuramente scomparso, il sindaco Giuseppe Falcomatà ha ringraziato il vicesindaco Versace – che “ha seguito la fase iniziale della progettazione e dei lavori” – ed il sindaco di Locri Fontana per la “straordinaria sinergia che dimostra, ulteriormente, quanto gli Enti possano far bene se dialogano e collaborano su programmi che, come in questo caso, vanno nella direzione della sostenibilità, della mobilità lenta, dell’accessibilità e dell’incentivo dei percorsi per i nostri turisti che, da qualche mese, sono in straordinario aumento sul territorio”.

“Due chilometri di pista ciclabile – ha proseguito Falcomatà – sono un elemento che rispondono bene a questa strategia vincente e si innestano in un lungomare davvero meraviglioso”. “Il nostro obiettivo – ha concluso il sindaco ringraziando il dirigente Benestare e tutto il settore Viabilità – è stato quello di dotare Locri di una viabilità ciclopedonale che collega tutto la zona litoranea con la possibilità di estendere fino a Siderno e Portigliola la rete già esistente. Così facendo, verranno garantiti adeguati livelli di servizio, funzionalità e sicurezza a ciclisti e pedoni. Questa pista ciclabile funge da volano per un maggiore incremento delle attività turistico-ricettive dell’intero comprensorio”.

