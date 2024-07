Autonomia, De Luca ad Occhiuto: «bisogna essere liberi per difendere il Sud»

La richiesta

NAPOLI «Oggi il presidente Occhiuto capisce che ha il dovere di privilegiare gli interessi della sua comunità, prima delle bandiere di partito. Qualcuno glielo aveva spiegato mesi fa. Dobbiamo essere uomini liberi se vogliamo difendere il Sud». A dirlo il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, durante il suo intervento in Consiglio regionale nel corso della seduta monotematica sulla proposta di referendum abrogativo della legge sull’autonomia differenziata, riferendosi alle parole del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto. «Oggi dobbiamo puntare a questa nuova consapevolezza che matura anche nella maggioranza», ha aggiunto il governatore. Intanto, il Consiglio regionale della Campania ha votato una seconda delibera per chiedere la cancellazione parziale di alcune parti della legge sull’Autonomia differenziata. La proposta è stata avanzata dal presidente della I Commissione permanente, Giuseppe Sommese. L’obiettivo è salvaguardare la richiesta referendaria nel caso che il quesito sull’abrogazione totale venga dichiarato inammissibile.

La dichiarazione di Sarracino (Pd)

Per il Partito democratico, invece, da parte del presidente Occhiuto solo «lacrime di coccodrillo servono a poco». «L’unico modo per fermare l’autonomia differenziata – ha detto il deputato democratico, responsabile Mezzogiorno del Pd, Marco Sarracino – è ormai il referendum. Occhiuto prenda coraggio e faccia come le regioni che in queste ore stanno proponendo il referendum abrogativo di una legge sbagliata e ingiusta, che pregiudica il futuro del sud e mette in discussione l’unità nazionale».