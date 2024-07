Autonomia, Loiero: «Critiche di Occhiuto tardive, ma se fa ricorso diventa l’alfiere della Calabria»

il dibattito

LAMEZIA TERME «Purtroppo la legge è stata approvata e sarà una sciagura. Io non voglio apparire un menagramo ma lo dico da molti anni che questa sarebbe stata una sciagura. Perché si abbatte su un Sud che sta male, ma soprattutto su una Calabria che sta malissimo, dove c’è un drammatico abbandono del territorio e di giovani». Così Agazio Loiero, già presidente della Regione e già ministro, a Lamezia Terme per un dibattito sull’autonomia differenziata organizzato dal Pd. Una voce importante, quella di Loiero, che aveva intuito già una ventina di anni fa i rischi dell’autonomia differenziata per le regioni del Mezzogiorno: nel 2006 Loiero ospitò a Palazzo Alemanni, all’epoca sede della presidenza della Regione, quel Roberto Calderoli già allora uno dei leader della Lega oggi promotore della legge sull’autonomia differenziata. Probabilmente Loiero aveva intuito il pericolo che oggi a suo dire si sta materializzando. «Questo provvedimento – aggiunge Loiero – finisce per accentuare il destino sociale dei luoghi. Perché se uno nasce, vive in Calabria, non ha tanti servizi. C’è una mortalità infantile che è un indice drammatico da noi ed è anche un indice della civiltà di un territorio. L’Invalsi ha detto un anno fa che un bambino calabrese su due non sa interpretare un testo scritto. Io non me la ricordo una Calabria così. Se poi permettiamo alle Regioni forti del Nord di trattenere le aliquote fiscali in buona parte, queste risorse non andranno al fondo perequativo sul quale stentiamo già oggi a vivere».

«Occhiuto tardivo ma può riscattarsi»

Per Loiero «ci sono personaggi minori ad aver portato avanti questo testo: Zaia, che sogna i fasti della Serenissima e lo vuole fare a spesa del Sud. Ma anche Calderoli, che ha sette legislature e forse si guadagna l’ottava. Forse mi dispiace di aver detto questa cosa di Calderoli sull’ottava legislatura, e devo dire che quando incontro Calderoli mi fa le feste, però è uno che mi tiene a bada praticamente, perché lo sa che sono contro queste cose». Loiero poi rimarca: «L’elemento forte di questo paese è stato sempre l’unità, che è stata un’eredità del Risorgimento, è confluita nella Costituzione all’articolo 5, dove si legge nell’incipit “La Repubblica una indivisibile, promuove le autonomie locali”. Ma la Repubblica “una indivisibile promuove le autonomie”, non altri. E – prosegue l’ex ministro ed ex governatore – ricordiamo sempre che la nostra è anche la prima Costituzione al mondo ad aver introdotto la solidarietà come una prerogativa inderogabile. Tutte queste cose vanno in frantumi. Dobbiamo ribellarci. Non sappiamo se ce la faremo, ma dobbiamo ribellarci. E sono venuto qui per dire solo questo: dobbiamo ribellarci». Loiero poi definisce «tardive» le critiche dell’attuale presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, al Ddl Calderoli, ma si sente di dare un consiglio al governatore: «Può accodarsi alle cinque Regioni del centrosinistra che presentano ricorso e che presentano due ricorsi. uno di abrogazione totale e uno di abrogazione parziale. Si accodi a queste regioni e – conclude Loiero – lui diventa un alfiere, un difensore del proprio territorio, che viene sempre prima del partito e della coalizione». (a. c.)

