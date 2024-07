A2, aperte da Anas le nuove aree di servizio di Galdo e Lauria – VIDEO

Nuova apertura

LAMEZIA TERME Ultimati i lavori di realizzazione delle nuove aree di servizio di Galdo (Est e Ovest) a Lauria, in provincia di Potenza, dotate di strutture moderne e funzionali per garantire il comfort agli automobilisti e migliorare l’esperienza di viaggio. A darne notizia è l’Anas.

«Presso l’area di servizio Est – è riportato in una nota – è stata realizzata l’elisuperficie, l’unica presente sulla tratta della A2. L’elisuperficie, avente estensione di circa 1.250 mq, accessibile anche dall’area di servizio Ovest tramite un bypass, consentirà il trasporto in situazioni di emergenza; in pochi minuti una persona potrà essere trasportata all’ospedale più vicino con un atterraggio sicuro senza la necessità di dover bloccare il tratto autostradale. Un’importante innovazione nell’erogazione dei servizi nelle Nuove Aree è rappresentata dall’introduzione di stazioni di ricarica di tipo multistandard per autovetture elettriche (ricarica veloce che supporti le automobili attuali e della prossima generazione) oltre all’introduzione degli impianti di distribuzione gas carburante. Inoltre, tra i numerosi servizi realizzati, presso le nuove aree sono disponibili dei Camper Service dotati di ricarica acqua e colonnine elettriche; servizi igienici (bagni e docce) per i mezzi pesanti; impianti di video sorveglianza e parcheggi integrativi riservati ai mezzi pesanti. Anas, ha costantemente dato disponibilità e supporto sia organizzativo che tecnico al committente Concessionario e alla Direzione Lavori, nel coordinamento e controllo delle fasi di progettazione, ivi compresi i delicati e complessi raccordi delle esigenze progettuali-realizzative con le istanze di inserimento territoriale ed ambientale, provenienti dalle collettività locali».

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato