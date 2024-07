Parti pericolanti di intonaco e calcinacci su un viadotto dell’A2, l’intervento dei vigili del fuoco

il fatto

CATANZARO Squadre dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro distaccamento di Lamezia Terme e sede centrale con supporto di Autoscala sono impegnate nel comune di Gizzeria in località Maiolino, per la rimozione di parti pericolanti di intonaco e calcinacci dal viadotto autostradale della A2 del Mediterraneo. Sul posto anche polizia locale per gli adempimenti di competenza e personale tecnico dell’Anas per il controllo della viabilità sul tratto autostradale interessato. Non si registrano danni a persone.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato