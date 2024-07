Ovazione per Trump che arriva alla convention con l’orecchio fasciato

Esteri

MILWAUKEE Ovazione per Donald Trump alla Convention Repubblicana a Milwaukee. L’ex presidente Usa è apparso trionfale alla serata di apertura della convention con l’orecchio destro fasciato, due giorni dopo essere sopravvisuto all’attentato di Butler, in Pennsylvania. I delegati hanno applaudito fortemente quando Trump è apparso sullo schermo nel backstage e poi è emerso, visibilmente emozionato, mentre Lee Greenwood cantava “God Bless the Usa”. L’apparizione di Trump è avvenuta poche ore dopo che i delegati hanno nominato Trump candidato alla Casa Bianca e accolto il senatore dell’Ohio JD Vance come suo vice. «Dobbiamo unirci come partito e come nazione», ha dichiarato il presidente del Partito Repubblicano Michael Whatley, leader del partito scelto da Trump, aprendo la convention. «Dobbiamo mostrare la stessa forza e la stessa resilienza del Presidente Trump e guidare questa nazione verso un futuro migliore», ha aggiunto. Dopo la sparatoria di sabato durante un comizio in Pennsylvania, in cui Trump è stato ferito e un uomo è morto, l’ex presidente è stato accolto come un ‘eroe’. Alcuni delegati hanno intonato “Fight, fight, fght”, le stesse parole gridate da Trump alla folla mentre i servizi segreti lo accompagnavano fuori dal palco di Butler, con il pugno alzato e il volto insanguinato. Trump non ha parlato alla platea di Milwaukee – il suo discorso di accettazione della candidatura è previsto per giovedì – ma ha sorriso in silenzio. Infine si è unito al suo compagno di corsa appena annunciato, il senatore dell’Ohio JD Vance, per ascoltare i restanti discorsi della serata.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato