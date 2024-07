“Autostop-Uber 1-0”. Alecci: «Il servizio lanciato da Occhiuto finora è fallimentare» – VIDEO

la denuncia

LAMEZIA TERME “Autostop-Uber 1-0”: è questo il titolo di una storia pubblicata su Instagram dal consigliere regionale del Pd Ernesto Alecci all’uscita dall’aeroporto di Lamezia Terme. Nella storia Alecci mostra di fare un tentativo per prenotare un’auto con il servizio Uber, da poco lanciato dal governatore Roberto Occhiuto, ma la app – dice Alecci – «dà solo un’auto e la tariffa ma non è possibile prenotare l’auto perché non c’è nessuna auto a disposizione nelle vicinanze». «Quindi – prosegue Alecci – purtroppo, questo servizio annunciato da Occhiuto in pompa magna non c’è, non funziona, è un fallimento, e ha anche costi discutibili. Prima di fare proclami e fuochi d’artificio, al presidente Occhiuto direi di verificare che le cosce funzionino e magari di potenziare il trasporto pubblico». Alecci conclude la storia dicendo di aver trovato un passaggio occasionale: «Speriamo che i turisti saranno più fortunati», osserva infine il consigliere regionale del Pd.

