Incendi, in fiamme 7 mezzi a Cropani Marina – FOTO

l’emergenza

Squadre dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro – distaccamento di Sellia Marina e sede centrale – con il supporto di un’autobotte per il rifornimento idrico sono intervenute alle ore 15.30 circa in Viale Venezia, nel comune di Cropani Marina, per un incendio automezzi. Il rogo, in particolare, ha interessato due autocarri, un furgone, due autovetture, un motocarro ape ed un ciclomotore parcheggiati in un’area privata e in prossimità di abitazioni.

L’intervento dei vigili del fuoco è valso alla completa estinzione delle fiamme ed alla messa in sicurezza del sito e delle vetture. Secondo le prime valutazioni, l’incendio ha interessato inizialmente le sterpaglie e la vegetazione propagandosi velocemente ai veicoli. Sono comunque in corso ulteriori accertamenti mentre sul posto sono giunti anche i Carabinieri per gli adempimenti di competenza.

