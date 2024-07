Pietropaolo: «Ringrazio Occhiuto, ha riconosciuto il ruolo di Fdi»

l’intervento

CATANZARO «Ringrazio il presidente Roberto Occhiuto che, con la decisione di affidarmi il ruolo di vice presidente della Giunta regionale e di assegnare nuove importanti deleghe al collega Giovanni Calabrese, ha riconosciuto il ruolo di Fratelli d’Italia, primo partito in Calabria, e il contributo serio e leale che con i suoi rappresentanti, sia a livello regionale che nazionale, il nostro partito sta fornendo all’azione di governo della Regione». Lo afferma, in una dichiarazione, il neovicepresidente della Regione, Filippo Pietropaolo.

«Ricoprire il ruolo di vicepresidente, in aggiunta alle deleghe che già ricoprivo – aggiunge Pietropaolo – rappresenta per me un’ulteriore assunzione di responsabilità. Sono grato ai vertici organizzativi regionali e nazionali del partito, a partire dalla coordinatrice calabrese, Wanda Ferro, per questa nuova attestazione di fiducia nei miei confronti, che intendo onorare con il lavoro, cercando sempre la stretta collaborazione con il gruppo regionale, con i rappresentanti sui territori e con gli amministratori. L’obiettivo, in questa seconda fase di legislatura, deve essere quello di portare a compimento lo straordinario lavoro avviato insieme al presidente Occhiuto, in linea con le iniziative con cui il governo Meloni sta segnando un decisivo cambio di passo per la crescita dell’intera Nazione».

