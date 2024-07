I carabinieri calabresi decisivi nella scoperta di un fucile di precisione sotto le rocce

l’operazione

NAPOLI Un fucile di precisione pronto all’uso per la criminalità organizzata. Questo è quello che hanno trovato i carabinieri di Castellammare di Stabia nell’ambito dell’ormai quotidiano servizio denominato “Continuum Bellum 2” effettuato sui Monti Lattari con il contributo dello Squadrone Eliportato Cacciatori Carabinieri di Calabria. Nella località Madonna della Libera i militari hanno setacciato la zona senza tralasciare alcuna traccia. In un terreno scosceso caratterizzato da massi e rocce, proprio sotto quei sassi i carabinieri hanno scorto un tubo in pvc. All’interno il rinvenimento. Una carabina calibro 300 Winchester Magnum con tanto di mirino di precisione. Un’arma nuova di zecca nonostante dagli accertamenti risulti rubata nel 2016. Il fucile di precisione è stato sequestrato e sarà trasferito al Ris per gli accertamenti balistici e biologici con lo scopo di verificare un suo eventuale utilizzo in fatti di sangue o altri delitti. (Ansa)