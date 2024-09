Vibo, controlli a tappeto della Polizia: sequestrati un tirapugni e un anello dentato

il fatto

VIBO VALENTIA Proseguono senza soluzione di continuità i servizi straordinari di controllo del territorio disposti dal Questore della Provincia di Vibo Valentia Dr. Rodolfo Ruperti, sempre con l’obiettivo di assicurare e mantenere, grazie ad una quotidiana attività di prevenzione e presenza sul territorio, le condizioni di una reale tranquillità pubblica. Anche in quest’ultimo fine settimana agenti sia della Questura che del Reparto Prevenzione Crimine, insieme ad un’aliquota di militari dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, sono stati impiegati nelle aree più sensibili del centro cittadino, da sempre raduno di giovanissimi provenienti da tutta la provincia, eseguendo accurati controlli delle piazze e delle vie circostanti, atti ad impedire la somministrazione di sostanze alcoliche ai minori, lo spaccio ed il consumo di sostanze stupefacenti, nonché atteggiamenti di violenza, bullismo ed ogni altra forma diffusa di illegalità. L’attività di prevenzione ha così portato al controllo di 625 persone e 291 veicoli, con l’elevazione anche di contestazioni per violazioni al Codice della Strada.

Rinvenuti un tirapugni e un bastone artigianale acuminato

Nel capoluogo il dispositivo di controllo del territorio è stato invece integrato dalle volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. In particolare, nella giornata di ieri un equipaggio in forze all’Upgsp ha proceduto al fermo e controllo di un’autovettura, con a bordo una coppia, transitante su Piazza Taverna, eseguendo un accurato accertamento sul veicolo ed i suoi occupanti, dettato dall’atteggiamento insofferente e refrattario di questi ultimi. La suddetta attività consentiva agli agenti operanti di rinvenire e sequestrare un tirapugni, un anello dentato e un bastone artigianale acuminato della lunghezza complessiva di 59 cm. All’esito delle procedure di rito, si è proceduto al deferimento in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria dei soggetti in questione. Inoltre, il dispositivo di prevenzione ha consentito di elevare due distinte contestazioni amministrative per possesso di sostanze stupefacenti per uso personale a carico di altrettanti soggetti, da parte delle volanti della Questura e del Posto Fisso di Polizia di Tropea.

