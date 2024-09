Meloni: Mediterraneo strategico per i flussi energetici – VIDEO

l’intervento

ROMA «L’Italia è una Nazione particolare, continentale e marittima allo stesso tempo. La nostra testa è un pezzo di Mitteleuropa, mentre i nostri piedi sono immersi nel Mar Mediterraneo. Questo ci rende un ponte naturale tra il nord e il sud dell’Europa, tra l’Europa nel suo complesso, l’Africa e il Medio Oriente. Noi siamo una piattaforma naturale nel Mediterraneo, un mare che per millenni è stato il cuore degli scambi culturali e commerciali del mondo e che è ora tornato ad essere centrale, come spazio di connessione tra l’Atlantico e l’Indo-pacifico, attraverso il Golfo Persico e il Canale di Suez. Questo è un vantaggio enorme. Un vantaggio del quale non sempre siamo stati consapevoli e che dobbiamo sapere valorizzare al massimo. È un’occasione dal punto di vista energetico, ad esempio, perché noi possiamo diventare lo snodo strategico per i flussi energetici tra il Mediterraneo, l’Africa e l’Europa. È un’ambizione alla quale il Governo stia dando voce anche attraverso il Piano Mattei, che ha tra i suoi pilastri proprio l’energia e che vuole portare avanti progetti strategici di connessione. Dall’interconnessione elettrica ELMED tra Italia e Tunisia al Corridoio H2 Sud, per il trasporto dell’idrogeno dal Nord Africa verso l’Europa. Dopodiché, è un’occasione dal punto di vista delle interconnessioni. Mi riferisco allo sviluppo di IMEC, il corridoio infrastrutturale ed economico tra Europa, Medio Oriente e India, che l’Italia ha contribuito a far nascere in ambito G20 e che può liberare un enorme potenziale per il nostro commercio e per le nostre imprese”. Così in un videomessaggio la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per la seconda edizione del Forum “Risorsa Mare” 2024, in corso a Palermo. (9Colonne)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato