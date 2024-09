Neonati morti a Parma, Chiara Petrolini non risponde al gip

L’INTERROGATORIO

Chiara Petrolini si è avvalsa della facoltà di non rispondere, nell’interrogatorio di garanzia davanti al Gip del tribunale di Parma, dopo l’ordinanza di custodia cautelare eseguita il 20 settembre dai carabinieri. È dunque questa la scelta difensiva della 21enne, accusata di omicidio premeditato e soppressione di cadavere, in relazione al ritrovamento dei due neonati morti nel giardino della sua casa a Vignale di Traversetolo in provincia di Parma.

Le indagini sono proseguite e in seguito sono state trovate, sempre nel giardino, le ossa di un altro bimbo nato a maggio 2023, anche questo figlio di Chiara. Due gravidanze tenute nascoste a tutti, secondo la ricostruzione della Procura parmigiana. Davanti all’ingresso del Tribunale di Parma tantissimi giornalisti ma con il divieto di entrare nel palazzo di giustizia. Chiara è arrivata in auto da un ingresso secondario per sfuggire alle telecamere insieme al suo avvocato, Nicola Tria. Camicia bianca, jeans, giacca sulle spalle, sneakers bianche, si è coperta il viso con dei fogli per sfuggire ai flash per pochi secondi prima di entrare in Tribunale.

(Foto ParmaToday)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato