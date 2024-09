Incidente mortale a Vibo, autista del furgone indagato per omicidio stradale

LA DECISIONE

VIBO VALENTIA – C’è un indagato per l’incidente stradale che nel tardo pomeriggio di ieri ha provocato a Vibo Valentia il decesso di Ivano Purita, 50 anni, finito con il suo scooter contro un furgone. Il conducente del mezzo, un cittadino straniero originario della Repubblica Ceca, è stato iscritto stamane sul registro degli indagati dalla Procura di Vibo Valentia, dopo la relazione sull’incidente pervenuta dalla polizia municipale e da una pattuglia della guardia di finanza intervenuti sul luogo dell’incidente. Omicidio stradale colposo il reato ipotizzato, mentre i mezzi coinvolti nell’incidente sono stati posti sotto sequestro. Utili alle indagini e alla ricostruzione dell’incidente si sono rivelate anche le immagini riprese da alcuni impianti di videosorveglianza della zona. La moto ha impattato contro il furgone che, improvvisamente, ha tentato di svoltare a sinistra finendo per tagliare la strada allo scooter. Il figlio tredicenne del conducente della moto è ricoverato in ospedale a Catanzaro, dove è stato trasferito ieri da Vibo con l’elisoccorso. (AGI)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato