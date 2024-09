Perdita d’acqua, chiuse tutte le scuole nel Comune di Vibo Valentia martedì 1 ottobre

l’ordinanza

VIBO VALENTIA Vista la nota di Sorical (prot. 429 del 30/09/2024) con cui viene comunicata una perdita sulla condotta adduttrice dell’acquedotto Alaco in agro del Comune di Soriano Calabro in corso di riparazione, ed alla luce delle problematiche già precedentemente riscontrate e comunicate, l’amministrazione comunale di Vibo Valentia sta predisponendo un’ordinanza sindacale di chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado ricadenti nel proprio territorio comunale per la giornata di martedì 1 ottobre. Non appena firmata, l’ordinanza verrà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Vibo Valentia e comunicata a tutte le istituzioni scolastiche. «Nel frattempo, si chiede massima diffusione della presente comunicazione».

Nella foto d’archivio lavori sull’Alaco